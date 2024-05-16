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İzmit'te Okul Bahçesine Girmek İsteyen Kız Çocuğu Düştü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvardan atlayarak okul bahçesine girmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğu düşerek yaralandı. Yaralı kızı itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvardan atlayarak okul bahçesine girmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğu düşerek yaralandı. Yaralı kızı itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde 28 Haziran mahallesi Ercan sokakta bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesine yakınları ile oynamak için girmek isteyen 12 yaşındaki N.A. kapının kapalı olması sebebiyle duvardan atlamaya çalıştı. Yaklaşık iki metre yükseklikten düşen N.A. bacağından yaralandı. N.A.'nın düştüğü görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kapının kapalı olması sebebiyle de olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kapı açılırken, bahçede mahsur kalan N.A. kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bacağından yaralanan N.A. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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