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İzmir haberleri! İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir haberleri! İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Seferihisar, Foça ve Urla ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir'in Seferihisar, Foça ve Urla ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül'de Seferihisar, Foça ve Urla ilçelerinde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 59 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 08.55'de ise Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-912 ve KB-4309 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 39 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Yunanistan Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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