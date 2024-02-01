İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki sevgili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P. (33) ve sevgilisi İ.A.'nın (30) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Çiftin İzmir'den otomobil ile ilçeyi uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Savcılıktan alınan izinle otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iki sevgili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ve İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR