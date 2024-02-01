Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki sevgili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki sevgili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P. (33) ve sevgilisi İ.A.'nın (30) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Çiftin İzmir'den otomobil ile ilçeyi uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Savcılıktan alınan izinle otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iki sevgili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ve İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Bergama İzmir Polisiye Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

West Ham Bournemouth maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? West Ham Bournemouth ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok? Al Nassr Inter Miami maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Nassr Inter Miami ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title