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İzmir'de Tofaş Otomobil Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen feci kazada, bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesindeki feci kazada, bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tire-Bayındır yolu Hüseyin Ağa Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Asil Can Duran (35), Salih Kaan Özaslan (20), Poyraz Y. (20) Ahmet Can A. (18) Okan A. (29), Tofaş marka 35 YAD 69 plakalı otomobil ile Tire'den Bayındır istikametine doğru giderken Hüseyin Ağa köprüsüne yakınlarında bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde bulunan bazı gençler yola savruldu. Kaza sonrası araç içinde bulunan 35 yaşındaki Asil Can Duran ile 20 yaşındaki Salih Kaan Özaslan, olay yerinde hayatın kaybetti. Kazada yaralan araç içindeki Poyraz Y., Ahmet Can A., Okan A. ise ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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