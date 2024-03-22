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İzmir'de Kuyumcu Cinayeti: Ceset Bagajda Bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajı içerisinde bulunan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayet esnasında otomobili sürdüğü iddia edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, öldürülen kuyumcunun cesedini otomobilin bagajına koyduklarını ve ardından gece boyunca otomobille dolaştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cesetle birlikte gece boyunca dolaşmışlar

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.K.'nin emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini söylediği öğrenildi. E.K.'nin ifadesinde, gece boyunca otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra da İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği de kaydedildi.

Kuyumcuya girip altınları çalmış, 14 kişiye borç ödemiş

Öte yandan yapılan çalışma kapsamında, F.B.'nin Bekir Bozar'ın anahtarını alıp kuyumcu dükkanına girdiği ve buradan bir miktar altın çaldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, F.B.'nin olaydan bir gün sonra 14 kişiye altın karşılığında borç ödediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi F.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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