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İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de yapılan operasyonda FETÖ şüphelilerine yönelik 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İzmir'de terör örgütü FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda; haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, bugün gerçekleştirilen operasyonla 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir İzmir Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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