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İzmir'de eğlence mekanı önünde yaşanan kavgada genç hayatını kaybetti

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Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde çıkan tartışmanın ardından genç bir adam tabancayla vuruldu ve hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise yakalandı.

İzmir'de başından vurulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Ters bakma kavgasında başından vurulmuştu, hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde ters bakma kavgasının ardından başından tabancayla vurulan 23 yaşındaki genç, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay 16 Aralık saat 01.00 sıralarında, Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan Yiğit Yılmaz ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Yılmaz'ın başına ateş ederken talihsiz genç kanlar içerisinde yere yığıldı; saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Yiğit Yılmaz'ın kendisine bakması sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü. Olayın ertesi günü adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurtarılamadı

Öte yandan tabanca ile vurulması sonucu yaralanan Yiğit Yılmaz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ege Üniversitesi Aralık İzmir Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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