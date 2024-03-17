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İzmir'de düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: " İzmir'de düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı"

"40 düzensiz göçmen yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "KALKAN-15" operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Konak İlçesi Basmane bölgesinde düzenlenen "KALKAN-15" operasyonlarında düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında "Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığı'nın katılımıyla 'Düzensiz Göç' ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda, 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan; 39'u geri gönderme merkezine teslim edildi. 1'i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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