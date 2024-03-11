Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Şahıs Karısını Vurdu, Kendini Öldürdü

Güncelleme:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran ve çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran, çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan eşini elinde pompalı tüfekle gören çaresiz kadının son sözleri ise "Kurtarın bizi" oldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5792. Sokak'ta iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Yurtkal (44), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve geldi. Kocasını elinde silahla gören Zahide Yurtkal, 'Kurtarın bizi' diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eve giren Tamer Yurtkal, pompalı tüfekle Zahide Yurtkal'ı göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftin 17 yaşındaki kızları S.Y. ise dirseğine isabet eden saçmalarla yaralandı. Karısını vurduktan sonra aynı tüfekle kendi göğsüne ateş açan Tamer Yurtkal da yere yığıldı. Sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri Zahide ve Tamer Yurtkal'ın hayatını kaybettiklerini belirledi. Hafif yaralanan 17 yaşındaki S.Y. ile o sırada evde bulunan çiftin diğer çocuğu ise adeta dehşeti yaşadı. Yaralı S.Y., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yan yana tabuta kondular

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zahide ve Tamer Yurtkal çiftinin cenazeleri, yan yana iki tabuta konularak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Olay Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Pozantı adayı Mehmet Emin Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kozan adayı Serdar Dervişoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karataş adayı Hakan Cengiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karataş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karaisalı adayı Ayhan Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İmamoğlu adayı Ercan Toklu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Feke adayı Doğukan Dırağan kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ceyhan adayı Nermin Alırsatar kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aladağ adayı Ahmet Ballı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuşadası adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuşadası belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title