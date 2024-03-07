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İzmir'de 74 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 74 yaşındaki kadını evinin içerisinde 2 bıçak darbesiyle öldürdüğü tespit edilen 40 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 74 yaşındaki kadını evinin içerisinde 2 bıçak darbesiyle öldürdüğü tespit edilen 40 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zadet Derin'in (74) evin içerisinde yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin içerisine giren sağlık ekipleri, Derin'i evinin salonunda karın kısmından 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Tutuklandı

Olay yerinde ve civarında yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu 40 yaşındaki E.M. isimli kadın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.M. karakoldaki ifadesinin ardından dün, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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