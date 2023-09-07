İzmir'de 50 ayrı suçtan aranan kişi polisten kaçarken yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında 50 ayrı suçtan arama kararı bulunan T.G., polisten kaçarken yakalandı. Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. T.G., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İzmir'de, hakkında 50 ayrı suçtan aranan kişi polisten kaçarken yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 50 ayrı suçtan aranan T.G'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Bir ikamete operasyon düzenleyen polis, T.G'yi çatı katından diğer binaya geçmek isterken yakaladı, evdeki aramalarda ise ruhsatsız 5 tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.