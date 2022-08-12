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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 06.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Mehmet Sertan Yener'e silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna isabet eden mermi sonucu kanlar içinde kalan Yener'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı Mehmet Sertan Yener (46), ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yener, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabağlar İzmir 3. Sayfa Haberler

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