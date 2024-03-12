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İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ'da Sibergöz-24 Operasyonu: 139 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonları kapsamında, 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik 139 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, büyük miktarda para ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ ve merkezli 11 ilde, 'Sibergöz-24' operasyonları çerçevesinde, ' Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik 139 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; ATM'ler üzerinden QR kod ve cepbank yöntemi ile birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği, Suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla yurt dışına çıkartılarak akladıkları ve Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; 'Egebet' isimli güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısı ile paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde oldukları tespit edilen 51 şüpheli yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri, bu hesapların kontrollerinin sağlanarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yaptıkları, Suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar kullanılarak akladıkları ve Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk Lirası ve döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İstanbul Futbol Elazığ Spor 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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