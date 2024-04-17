Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title