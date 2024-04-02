İstanbul'da Yangında 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangın nedeniyle olay yerine 32 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA