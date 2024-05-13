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İstanbul'da Sürücü Dikiz Aynasını Kırdı, Ceza Kesildi

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İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü, diğer sürücünün aracının dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan şahıs hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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