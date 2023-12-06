İstanbul'da otomobil hırsızları kamerada

5 otomobili çalan şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da park halindeki 5 otomobili çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde park halindeki 5 otomobili çalan hırsızların yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. O anlarda, şüphelilerin otomobille olay yerine gelip, birinin araçtan inerek park halindeki başka bir otomobile yöneldiği, kısa süre içinde hedefteki otomobili çalıştırıp iki araçla beraber bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Araştırmasını derinleştiren ekipler, 3 kişinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen A.E isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin oto tamircisi, diğerinin oto elektrik tamircisi olduğu bilgisi edinildi. Yakalanan şahıslar, Gayrettepe'de bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorguları yapıldı. Sorgulanan şahısların 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi. A.E'nin 5 suçtan kaydı, F.Ş.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunduğu belirlendi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.