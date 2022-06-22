Kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evi'ne baskın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evi'ne baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' baskın yapıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda Mısır, Fas, Çad ve Moritanya uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde "Şok Evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı bir apartman tespit edildi. Saat 05.00 sıralarında 5 farklı ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 23'ü Mısır, 17'si Fas, 2'si Çad, birer kişi Moritanya, Cezayir, Ürdün, Somali ve Sudan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Evleri düzensiz göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişi hakkında ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title