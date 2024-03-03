İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Beyoğlun'da H.A isimli bir şahsın cadde üzerinde bulunan park alanlarına araçlarını park eden sürücülerden vale hizmeti verdiğini belirterek ücret aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.A isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.