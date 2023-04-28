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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

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