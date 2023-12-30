İsrailliler, Hamas tarafından esir tutulanların geri getirilmesini talep etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesini talep ederken, "Netanyahu iktidardayken hayatımız bu. Felaket üstüne felaket" sloganlarıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Hamas tarafından bölgede esir olarak tutulanların aileleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de protestolarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde başkentteki Habima Meydanı'nda toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, "Daha iyi bir İsrail" sloganlarıyla acil seçim çağrısı yaptı. Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin bir an önce geri getirilmesini isteyen göstericiler, esir anlaşmasında serbest bırakılmayanların terk edilmemesini talep eden pankartlar taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki gösteren İsrailliler, "Netanyahu iktidardayken hayatımız bu. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne felaket" sloganları atarak İsrail başbakanının istifasını istedi.

Protesto gösterisinde konuşma yapan Rotem Telem, "Her iki taraftan da insanlar boş yere ölüyor. Çocukların ölmesi bir politika değildir. Korkarım bize 7 Ekim'de kaybettiğimiz bir savaşı kazandığımızı söylüyorlar" dedi. - TEL AVİV