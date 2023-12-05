Üye Girişi
Haberler

İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 130'a yükseldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirerek, "Bu savaşta sayısız sivil, kadın ve çocuk arasında 130 UNRWA personelinin de öldürüldüğü doğrulandı. Kimsenin canı bağışlanmadı, yıkıcı ve sonu gelmeyen bir insanlık trajedisi" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title