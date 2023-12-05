İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 130'a yükseldi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirerek, "Bu savaşta sayısız sivil, kadın ve çocuk arasında 130 UNRWA personelinin de öldürüldüğü doğrulandı. Kimsenin canı bağışlanmadı, yıkıcı ve sonu gelmeyen bir insanlık trajedisi" dedi. - CENEVRE