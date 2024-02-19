İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan Filistinlilerin bekleyişi devam ediyor

İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. Mısır ise herhangi bir göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel askeri operasyonuna ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına göç etmesine yol açacak her türlü girişimi reddettiklerini yineledi. - GAZZE ŞERİDİ