İsrail: "Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı" - Haberler

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İsrail: "Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı"

İsrail: 'Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı'

İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

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İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail güçlerinin, Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Filistin'den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık roketlerden 46'sının sınırı geçtiğini, 33'ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellediğini belirtti.

Filistin İslami Cihat Örgütü ise Gazze'den İsrail'e 100 roketin fırlatıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filistin İsrail Gazze 3. Sayfa Haberler

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