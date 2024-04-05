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İsrail Casusluk Operasyonunda Detaylar Ortaya Çıktı

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İsrail istihbarat unsularına bilgi ve belge aktaran casuslara ilişkin operasyonda detaylar belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detayları belli oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tumlucalı ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Tumlucalı, Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsviçre'nin Zürih kentinde, Almanya'nın Münih, Frankfurt ve Berlin kentlerinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı. Ajanların talimatları ile Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan Tumlucalı, ayrıca MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve tırlara ait resmi belgeler temin etti.

İlk görüşmede şüphelendi ama görüşmeye devam etti

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Jorg Neubach'ın Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul'a gelemeyeceğini söylemesi ise şüpheleri artırdı. Tumlucalı, bu şüphelerden hareketle Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek, Jorg Neubach'a MOSSAD ajanı olup olmadığını sordu. Jorg Neubach ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermedi. Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti ve yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti. Ayrıca Jorg Neubach ismini kullanan MOSSAD mensubunun talimat üzerine İstanbul'da Orta Doğulu bir şahsı takip ettirip, fotoğraflı doküman çalışması gerçekleştirildiği belirlendi. Ahmet Ersin Tumlucalı'nın bu faaliyet çerçevesinde 4 kişilik takip ekibi kurup araç kiraladığı ve söz konusu hedefi 2 gün boyunca adım adım takip ettiği tespit edildi. Takip faaliyetinin Tumlucalı'nın eşi tarafından raporlanarak Jorg Neubach'a gönderildiği belirlendi.

MİT, Tumlucalı'nın MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurduğunu belirledi.

Casusluk yaptıklarını kabul ettiler

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Ahmet Ersin Tumlucalı ve şebeke üyeleri 3 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti. İlk aşamada Tumlucalı ve eşi tutuklanırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Ersin İstanbul İsrail Şebeke Tutuklama 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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