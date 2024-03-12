Isparta'da yapılan operasyonlarda 108 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da ekiplerce yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 108 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 11.02.03.2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranması olan toplam 108 şahıs yakalandı. Ayrıca 7 cinsel suçlar, 5 yağma, 12 hırsızlık, 2 öldürme, 1 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere beş önemli suçtan toplam 27 şahıs yakalandı.

uyuşturucu madde ticareti yapma ve hükümlünün kaçması suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan H.U., yağma suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.Ç., uyuşturucu madde kullanmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Ü.D., kasten öldürme suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan A.Ş., yağma ve hırsızlık suçlarından aranan 6 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile aranan İ.A.ve kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.S. isimli şahıslar ekiplerce yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA