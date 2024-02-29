Isparta'da Vatandaşı Dolandıran Şahıs Yakalandı

Isparta'da bir vatandaşı yabancı uyruklu kadın bularak evlendirme vaadiyle bin dolar dolandıran şahıs yakalandı.

Isparta'da M.K. isimli vatandaş, evlenmek amacıyla kendisine yabancı uyruklu bir kadın bulacağını vaat eden M.A. isimli şahsa bin dolar verdi. Parasını geri alamayarak dolandırıldığını anlayan vatandaş emniyete ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli M.A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli ile ilgili adli makamlardan alınan talimatlar sonrası gerekli işlemleri yapıldı. - ISPARTA