Isparta'da tefeci operasyonu: 4 kişi yakalandı

-Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı olmak üzere 4'ü de serbest bırakıldı

ISPARTA - Isparta'da KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda 16 vatandaşı tefecilik yaparak dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3'ü de serbest bırakıldı.

Isparta'da R.K isimli şahısın vatandaşların ellerinde bulunan tarihi gelmemiş çeklerini belirli vade karşılığında kırdırdığı ve tefecilik yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur etmesinin üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan soruşturma çerçevesinde tefeye verdiği paraların karşılığında teminat olarak aldıkları ikamet tapularını ve araçları müşteki şahısların borçlarını ödemesine karşı tapularını sürekli borç miktarını arttırarak vermediği tespit edildi.

M.K, H.A.Ç, H.H.B isimli işbirlikçi şahısların tapu devrinin yapıldığı ayrıca bu şahısların R.K isimli şüpheliye mağdur olacak şahısları yönlendirdiği ve bu sayede 16 müşteki şahsın yaklaşık 50 bin TL civarında taşınır ve taşınmazlarını kendi zilliyetine geçirdikleri tespit edildi. Şüpheli şahısa yönelik; Isparta'da bulunan adreslerinde yapılan operasyonda R.K,M.K, H.A.Ç, H.H.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, R.K isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken,M.K, H.A.Ç, H.H.B isimli şahıslar serbest bırakıldı.