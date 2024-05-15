Isparta'da Otomobil Bisiklete ve Yayaya Çarptı

Isparta'da otomobil cadde üzerinde seyir halinde olan bisiklete, ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Isparta Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin G. idaresinde 07 LB 601 plakalı otomobil, ilk önce cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim G.'nin kullandığı bisiklete, ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yaya Bahar B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile İbrahim G. ve 1738 Sokak'a doğru savrulan yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anları cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyir halinde olan bisikletliye, ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yayaya çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yayanın savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yayanın yanına koşarak yardımda bulunduğu görüldü.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA