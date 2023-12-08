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Isparta'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

8 Aralık 2023 16:46 Son Güncelleme: 16:48 Abone Ol

Isparta'da meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.