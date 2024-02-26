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Isparta'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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Isparta'da asker eğlencesinde yan bakma sebebi ile çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve askerin babası bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da asker eğlencesinde yan bakma sebebi ile çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi 4540 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan Hüseyin A. ile eğlencede bulunan Mehmet Y. (22) arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde eğlencede bulunan kişilerin de dahil olmasının ardından kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmak isteyen askerin babası Hüseyin A. (40), Mehmet Y. tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yatıştırılan kavganın şüphelisi yakalandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta 3.Sayfa Güncel Haberler

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