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İskenderun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. T.G. idaresindeki 31 C 2390 plakalı midibüs, S.D. idaresindeki 01 ATP 726 plakalı tır ile M.K.'nin kullandığı 24 AC 044 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada tır şoförü ve midibüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, yaralılar sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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