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İskenderun'da Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin TL Para Cezası

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL para cezası uygulandı. Masada bulunan 280 TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL para cezası uygulandı. Masada bulunan 280 TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 21 Mayıs günü İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathanede 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan 280 TL para, 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak iş yeri işletmecisi M.Ö. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, kumar oynayan şahıslara ise toplam 32 bin 125 TL idari para cezası düzenlendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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