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İskenderun'da Asayiş Uygulaması: Bin 286 Kişi Sorgulandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında bin 286 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda aranan şahıslar yakalandı ve uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında bin 286 kişi sorgulandı.

İskenderun ilçesinde 23 Şubat tarihinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; bin 286 şahıs, 987 araç ve 259 motosiklet sorgulandı. Gerçekleştirilen uygulama neticesinde; aralarında yoklama kaçağı olan 6 kişinin de bulunduğu toplam 7 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, bir şahıstan ruhsatsız tabanca ve mühimmat ile birlikte; 11 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 44 adet captagon, 9 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hacizli ve yakalamalı 1 motosiklet de trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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