İskenderun'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçesinde; 6136 kanuna muhalefet suçundan aranan M.H., tehdit suçundan aranan R.K.,6136 kanuna muhalefet suçundan idari para cezasıyla arana O.K. ve geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi M.E., İskenderun'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - HATAY