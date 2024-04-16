İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaatın 3. katından aşağı düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bir konut inşaatında çalışan 41 yaşındaki Cemal Sevim, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalıştığı inşaatından 3. katından düştü. Sevim'in düştüğünü gören iş arkadaşı durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçiyi Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemal Sevim hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor - OSMANİYE