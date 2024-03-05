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İnegöl'de sevgilisinin abisi tarafından darp edilen genç hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sevgilisinin abisi tarafından darp edilip biber gazı sıkılan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sevgilisinin abisi tarafından darp edilip biber gazı sıkılan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Küçük Zindancık Sokak'ta meydana geldi. Kadir D. (22) iddiaya göre sevgilisi Rabia Ş.'yi rızasıyla ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden kaçırıp İnegöl'e getirdi. Yarın nikah dairesinde resmi nikahları kıyılacak olan çift, sokakta gezerken kız arkadaşının abisi ile karşı karşıya geldi. Kızın abisi F.Ş., Kadir D.'yi darp edip yüzüne biber gazı sıktı. F.Ş., kardeşini araca bindirip olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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