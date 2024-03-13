Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de psikolojik sorunları olan kişi kardeşini bıçakladı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35), kardeşi Ali K. (32) ile tartıştı. Öfkelenen ağabey elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, ameliyata alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Meram adayı Musa Bizim kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kulu adayı Semih Saraç kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kulu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karatay adayı Muhammed Cihad Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karatay belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapınar adayı Kemal Kor kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadınhanı adayı Refik Cancan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kadınhanı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ilgın adayı Halil İbrahim Oral kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ilgın belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hüyük adayı Ahmet Şamil Uyar kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Hüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Halkapınar adayı Emin Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Halkapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güneysınır adayı Mehmet Karaoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Güneysınır belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ereğli adayı Asım Durmuş kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ereğli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Emirgazi adayı Ubeyde Aktulum kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Emirgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanhisar adayı Celal Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derebucak adayı Enes Büyükiskilip kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derebucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derbent adayı Yaser Ceyhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derbent belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title