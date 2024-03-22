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İnegöl'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi ormanlık alan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Telat K. (58) yönetimindeki 16 Y 5379 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile araçta bulunan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin A.(48) ile orman koruma görevlileri Cemil K. (42), Ahmet Y. (35), Murat A. (22) yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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