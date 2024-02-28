Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinden meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Latif T. (19) yönetimindeki 16 ATT 717 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Murat K. (37) yönetimindeki 16 NRK 13 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü 20 metre sürüklenerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title