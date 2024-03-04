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İnegöl'de düğün eğlencesinde magandalar havaya ateş etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğün eğlencesinde magandaların tabancalarla havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçeainde düzenlenen düğün eğlencesinde yine magandalar sahnedeydi. Araçlardan inen şahıslar tabancalarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İnegöl'de Huzur Mahallesi'nde düzenlenen düğün eğlencesine yine magandaların gölgesi düştü. Gelin almaya giderken yolu kapatan düğün konvoyunda bulunan kişiler araçlarından inerek tabancalarla havaya defalarca ateş etti.

Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca havaya ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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