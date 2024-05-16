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İnegöl'de Altın ve Para Çalan 3 Kadın Suçüstü Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla kapılarını açtıkları dairelerden altın ve para çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla kapılarını açtıkları dairelerden altın ve para çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgiey göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta evleri gözetleyen 3 kadını takibe aldı. Sitedeki dairelerin kapılarını tek tek çalarak dairelerde kimsenin olup olmadığını kontrol eden hırsızlar, kimsenin olmadığı bir dairenin kapısını kartla açıp içeri girdi. Evi talan eden kadınlar, evde buldukları altın ve paraları alıp çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada evden çaldıkları altın ve paralar ele geçirildi. Şüpheliler Çağla U. (33), Aynur T. (38) ve Yonca S. (33) gözaltına alındı. Yonca S.'nin 11, Çağla U.'nun da 3 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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