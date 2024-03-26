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İmamoğlu'nun mal beyanında gösterilmeyen 3 villası havadan görüntülendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki, mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı. Mal beyanında, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar, 52.01 gram altının bulunduğu ayrıca, 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer, Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği ortaya çıkmıştı. Yapılan usulsüzlük gündeme gelince Ekrem İmamoğlu bir televizyon programında mal beyanında yer almayan 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, bir vallanın önüne inşaat malzemelerinin yığıldığı ve işçilerin çalışmaları sürdürdüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu İstanbul 3.Sayfa Politika Ekonomi Güncel Haberler

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