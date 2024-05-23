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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın ailesine Türk bayrağı asıldı

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken, baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Zorba'nın bekar ve 7 kardeşi olduğu, cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Piyade Baba Terör 3.Sayfa Haberler

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