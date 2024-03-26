Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik polisine saldıran şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da tartıştığı trafik polisinin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini yakalayan polis memuruna 3 yakınıyla birlikte saldıran şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 24 Mart Pazar günü saat 17.15 sıralarında Urfa Bulvarı'nda abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını, takip sonucu tekrar yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Araç sürücüsü Y.E.Y'nin yanına gelen arkadaşlarıyla emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir. Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Diyarbakır Saldırı Güvenlik Cezaevi Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır'a ne oldu? Haluk Cömertoğlu kimdir? CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Şahin kimdir? CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin Kaç yaşında, nereli? Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan kaç yaşında, nereli? Alpaslan Deli Balta Göktürk kimdir? Zafer Partisi Çorum- Uğurludağ Belediye Başkan adayı Alpaslan Deli Balta Göktürk kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Kocamanoğlu kimdir? Zafer Partisi Çorum- Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Parlak olayı nedir? Köpeği neden saldırdı? Banu Parlak ne dedi? BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli? Ömer Pekmezli kimdir? Zafer Partisi Çorum- İskilip Belediye Başkan adayı Ömer Pekmezli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title