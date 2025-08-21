Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Ferrari kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 15 milyon lira değerindeki araçla kaza yapan tamirci Hakan Yılmaz, hurdaya dönen otomobili en son Bakırköyspor'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk'e sattığını duyurdu.

Büyükçekmece'de tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobil, test sürüşü yapan ustanın kaza yapması sonucu hurdaya döndü.

ARAÇ FUTBOLCUYA SATILDI

Araçla kaza yapan lüks araç tamir ve bakımıyla uğraşan Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu. Yılmaz aracı futbolcu Sercan Türk'e sattığını açıkladı.

HASARLI ARAÇLARI TOPLAYIP TAMİR ETTİRİYOR

En son Bakırköyspor'da top koşturan 34 yaşındaki Sercan Türk'ün otomobil merakı olduğu da ortaya çıktı. Hasarlı araçları alıp toplayan Türk, Ferrari'yi de kendisi tamir ettirecek.

SATIŞ RAKAMI AÇIKLANMADI

Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor. Rayiç değerinin yüzde 50'den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi.

KALAN PARAYI SAHİBİNE ÖDEYECEK

Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

GEÇMİŞİ DE HASARLI

Yılmaz aracın geçmişte de hasar aldığını, şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu,kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıŞahsına Münasır:

2 gündür ne ferarri ferrari böyle bu haber altından kaç lira kara para sokuldu acaba…

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

milletin parası bizi gerdi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Reklamlardan sonra haberler, ne ülke olduk be…

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Erdem:

çooook karlı bir yatırım yürekten tebrik ederim aracı tamir ettirip 5 milyona kadar dahi satabilir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet:

arabayı hışer etmiş konuşuyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
