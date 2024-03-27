Hrant Dink davasında mahkeme mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Savcılığa gönderilmesine hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4'ü tutuklu 7'si tutuksuz 11 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 3 tutuklu sanık, sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları da hazır bulundu.

"Başımdaki adamların hepsi cinayetten 1 gün sonra öğrendik dediler 6 ay önce öğrendikleri bilgiyi, ben nasıl aynını söylemeyeyim"

Duruşmada savunma yapan sanık Veysal Şahin, "Bu elim cinayetten 6 ay önce Yasin Hayal'in akrabası Coşkun İğci'nin ilettiği istihbari bilgiyi üslerimize aktardık. Okan Şimşek, İğci'nin verdiği bilgileri Metin Yıldız'a aktardı. Yıldız, Hayal'in 2004 yılında yaptığı eylemi hatırlatarak aşırı sağ masasına iletmemizi istedi. Biz kaçakçılık suçlarına bakıyorduk. Sabah göreve başladığımızda Okan Şimşek aşırı sağ masasından Hüseyin Yılmaz'ı odamıza çağırdı. Bu bilgileri aktardıktan sonra toplantıya geçildi. İstihbarat değerlendirme merkezinde günlük yapılan toplantıya ben katılamıyordum. Metin Yıldız bu bilgileri toplantıda Ali Öz'e aktarmış. Bundan sonra bana bu olayı araştırmam için hiçbir talimat verilmedi. Benim görevim sağda, solda duyduğum, elde ettiğim bilgileri amirim Okan Şimşek'e iletmektir. Bir toz zerresi kadar bu cinayetle ilgim yoktur. Cinayetten sonra bu Coşkun İğci gözaltına alınınca 'Coşkun her şeyi anlatmış inkar edin, 1 gün sonra söyledi gibi söyleyin' dediler. Bir Uzman çavuş olarak Albayın, Yüzbaşının karşısında durmak mümkün değildir. Ben de ekmek parasında olan biriyim. Başımdaki adamların hepsi cinayetten 1 gün sonra öğrendik dediler 6 ay önce öğrendikleri bilgiyi, ben nasıl aynını söylemeyeyim? Bunu o anda üzerimdeki baskıdan dolayı söyleyemedim" dedi.

"Bu cinayetin hiçbir safhasında bulunmadım"

Sanık Şahin savunmasının devamında, "Ben ne Ogün Samast'ı ne Yasin Hayal'i ne Erhan Tuncel'i ne de dosyada adı geçen sanıkların adını bile duymadım. Ben bu şahıslarla irtibatlı gösteriliyorum, keşif yapmışım gibi gösteriliyorum. Bu cinayetin hiçbir safhasında bulunmadım. İstihbari bilgiyi saklamadım, bilgiyi aldığımız anda aktardık. Hayatımızı kararttılar ilgimiz alakamız olmayan bir şeyden dolayı. Ben burada maddi, manevi kayıplar verdim 5 yılımı ziyan ettiler. Haberi aldığımızda hemen bildirdim, sonuçta bir insan hayatı, bir cinayet. Bu haberi hemen söyledim. Allah rızası için adaletinize de güveniyorum, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Benim yedi sülalemi araştırsanız FETÖ'yle bağımız yoktur"

Sanık Okan Şimşek ise savunmasında, "Bilgileri öğrendikten sonra akşam saatlerinde Veysal Şahin'le birlikte Metin Yıldız'a bilgileri aktardık. Bilgileri aşırı sağ unsur komutanı Hüseyin Yılmaz'a vermemiz gerektiğini söyledi. Ben de değerlendirme toplantı öncesinde Hüseyin Yılmaz'a bilgileri verdim. Toplantıdan sonra şube müdürü Metin Yıldız odasına çağırıp bu bilgileri not aldı. Hüseyin Yılmaz'ı odama çağırıp aynı bilgileri ona da verdim. Bana verilen diğer cinayet olayıyla ilgili göreve devam ettim. Benim yedi sülalemi araştırsanız FETÖ'yle bağımız yoktur. Doğru, karşıdan bir hayat gitmiş, üzgünüz ama biz de istemezdik öyle bir canın gitmesini, kim olursa olsun. Bu olayların buraya bağlanması bizi derinden yaralamıştır. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

7 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mütalaa hazırlanacak

Dava dosyasının mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine de hükmeden heyet, ayrıca firari sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının da devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL