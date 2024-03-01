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Hindistan'da erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören genç kadına uyuşturucu iğne enjekte edip tecavüz etti

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Hindistan'da bir özel hastanede çalışan erkek hemşire Chirag Yadav, yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının karşı koyması üzerine uyuşturucu iğne yapan hemşire, tecavüz etti. Olayın ardından Yadav, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiği görüldü. Akciğer enfeksiyonu için tedavi gören kadın, durumu ailesine anlattıktan sonra şikayetçi oldu.

Hindistan'da bir özel hastanede erkek hemşire olarak çalışan Chirag Yadav, tedavi için yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadın karşı koymaya çalışınca kadına uyuşturucu iğne yapıp tecavüz etti.

Kadın şikayeti üzerine Yadav, gözaltına alındı.

Kadın, kocasının kendisi araması üzerine cep telefonun zil sesiyle kendine geldikten sonra durumu ailesine anlattı. Kadın kendine geldiğinde bağırmaya çalıştı fakat Yadav, kadına bağırması halinde kendisine bir iğne daha yapacağını söyleyerek tehdit etti.

Polis, kadının şikayeti sonrası güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini, görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiğini tespit ettiklerini söyledi.

Akciğer enfeksiyonu için yoğun bakımda tedavi altına alınan kadına tecavüz eden Yadav, gözaltında tutuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Hindistan Hukuk 3.Sayfa Sağlık Dünya Haberler

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