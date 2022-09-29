Son dakika haberi! Gaziantep'te iş yerine kaçak sigara operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te iş yerine kaçak sigara operasyonu Gaziantep'te polis, bir iş yerine düzenlediği kaçak sigara operasyonunda, kova, dolap, sandık ve gizli bölmelerde toplam 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te iş yerine kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis, bir iş yerine düzenlediği kaçak sigara operasyonunda, kova, dolap, sandık ve gizli bölmelerde toplam 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kom Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir işyerine baskın düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, kovaların içerisinde, çekmece, dolap ve gizli bölmeler ile üstüne yatak konularak kamufle edilen bir sandığın içerisinde gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekipler,, iş yerinde bulunan toplam 3 bin 640 paket kaçak sigaraya imha etmek üzere el koyarken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı.