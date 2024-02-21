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Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden silah ve fişek operasyonu

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, Payas ilçesinde bir iş yerinde düzenlediği operasyonda silah ve fişek ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 765 adet fişek bulundu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Payas ilçesinde bir iş yerinde düzenlediği operasyonda silah ve fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Şubat tarihinde Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 765 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak A.A isimli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Payas Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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